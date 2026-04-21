أمنية حياة الفهد قبل الرحيل.. حنين للماضي والعودة إلى "بيت الطين"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مؤثر من آخر ظهور تلفزيوني الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد قبل أزمتها الصحية الأخيرة، والتي انتهت برحيلها صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد فترة من المعاناة داخل العناية المركزة.

وخلال اللقاء التلفزيوني الأخير للراحلة حياة الفهد ، كشفت النجمة الكويتية عن أمنيتها وعبّرت عن حنينها للماضي والعودة إلى "بيت الطين" وأيام البساطة، مستذكرة والدَيها ومشاهد الطفولة التي بقيت محفورة في ذاكرتها، إذ قالت بعفوية: "أتمنى أرجع لبيت الطين، للعريش، للجليب، أمي قاعدة في العريش وأبوي يصلّي. يا ليت بس الزمن راح ولكن إن شاء الله الخير اللي شوفناه في السابق نشوفه في أولادنا".



ووجّهت "سيدة الشاشة الخليجية"دعوات مؤثرة للأبناء، متمنية لهم الصلاح والهداية قائلة: "ندعي لهم بأن يكونوا من الصالحين وادعي لهم واجعلهم مطيعين لأمرك وأمر رسولك. هذه الدعوة لازم اقولها في كل صلاة".

وأظهرت الراحلة حياة الفهد في المقطع حالة من الرضا والتسليم، مشيرة إلى أنها عاشت الكثير وحققت ما تطمح إليه، وأنها راضية بما يكتبه الله لها، قائلة: "نفسي!! اللي الله كاتبه يصير، يعني أنا وصلت وعملت كثير أمور وشفت الدنيا واخدت منها كل شيء. اذا ربنا بطول بعمري أو بياخدها نحن تحت أمره واللّهم لا اعتراض".