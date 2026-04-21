أحمد سعد يتحدث عن الرضا.. بالتزامن مع طرح «الألبوم الحزين» في صيف 2026

تحدث الفنان أحمد سعد عن رؤيته لمفهوم الرضا الداخلي، موضحاً كيف ينعكس هذا الإحساس على حياته الشخصية والفنية، مؤكداً أنه وصل إلى مرحلةٍ من التوازن النفسي خلال الفترة الحالية، ويسعى للحفاظ عليها والاستمرار بها، وذلك بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد في 2026، والذي يحمل الطابع الحزين.

وأوضح أحمد سعد، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، أنه يعيش حالةً من الرضا، مشيراً إلى أنه أدرك قيمتها الحقيقية ويتمنى استمرارها، لافتًا إلى أن هذا الشعور لا يرتبط فقط بتحقيق النجاح، بل ينبع من إحساس الإنسان بأنه أدى ما عليه وبذل أقصى جهده، سواء تحقق النجاح أو لم يتحقق.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسان لا يأتي من الخارج، بل من داخله، موضحاً أن الصراع الحقيقي يتمثل في الشك في القدرات الشخصية، والتساؤل المستمر حول إمكانية تنفيذ ما يقوله الإنسان أو تحقيق ما يؤمن به، مضيفاً: «المشكلة إنك بتتحارب، ولكن مش من برّه، ولكن الحرب من جوّه: أنت تقدر ولا ما تقدرش؟ أنت قدّ اللي بتقوله ولا لأ؟».