تعرض لنزيف شديد.. حقيقة توقف قلب هاني شاكر لمدة 8 دقائق

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدة أنه يستكمل علاجه في فرنسا، ونقلت عن زوجته نهلة توفيق أن حالته الصحية الحالية دقيقة، ويخضع لمتابعة طبية دقيقة ومستمرة.

وأوضحت نادية مصطفى، في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، أنها حرصت على توضيح بعض المعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها بشأن الحالة الصحية للفنان، منذ نقله إلى أحد المستشفيات في مصر مطلع مارس الماضي، بعد تعرضه لنزيف في القولون وخضوعه لعملية جراحية كبيرة.

وأضافت أن ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة تتراوح بين 7 و8 دقائق أثناء العملية غير صحيح، مشيرة إلى أن دخوله المستشفى جاء نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة مزمنة في القولون، حيث يعاني من وجود جيوب قد تؤدي إلى التهابات ونزيف متكرر.

وأشارت إلى أنه خلال فترة العلاج تعرض لنزيف شديد استدعى نقل كميات من الدم، ومع استمرار الحالة تم اللجوء إلى الأشعة التداخلية التي نجحت في إيقاف النزيف مؤقتًا، إلا أنه عاد مجددًا في صباح اليوم التالي، وهو ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

وبيّنت أن العملية الجراحية أُجريت بنجاح على يد الفريق الطبي المعالج، وتم نقل الفنان إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات، قبل أن يستعيد وعيه ويتعرف على أسرته والفريق الطبي، وبدأ لاحقًا في مرحلة التعافي الأولي.

وأشارت إلى أن فترة بقائه الطويلة في العناية المركزة، والتي قاربت 20 يومًا، تسببت في ضعف عام في عضلات الجسم، ما استدعى التفكير في السفر إلى الخارج لاستكمال برنامج تأهيلي متخصص.

وأضافت أن السفر لم يكن فقط لاستكمال العلاج، بل من أجل الخضوع لبرنامج تأهيل طبي متكامل لمساعدته على استعادة قدرته الجسدية تدريجيًا، موضحة أن المستشفى بدأت بالفعل في إجراء الفحوصات ووضع خطة علاجية مناسبة، مع تسجيل تحسن ملحوظ خلال الأيام الأولى.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن الحالة الصحية شهدت انتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ما استدعى إعادة وضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، معربة عن أملها في تحسن حالته قريبًا، ومطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له.