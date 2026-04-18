محمد رمضان يظهر بلوك جديد قبل حفله في ألمانيا

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة ظهر فيها بإطلالة مختلفة، حيث اعتمد على “السكسوكة” كلوك مميز قبل حفله المنتظر في مدينة إيسن الألمانية.

وعلّق رمضان على الصور بأسلوبه المعتاد قائلاً: “الألماني في ألمانيا”، في إشارة طريفة إلى أجواء الحفل المرتقب، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه.

وفي سياق متصل، ينتظر الفنان طرح فيلمه الجديد «أسد» في دور العرض المصرية خلال مايو المقبل، على أن يبدأ عرضه عربياً بعد ذلك بأيام، في عمل تاريخي تدور أحداثه في حقبة المماليك، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.