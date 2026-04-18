عمر كمال يكشف عن ممتلكاته: 5 سيارات وأغلاها بـ9 ملايين جنيه

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال تفاعلًا كبيرًا عقب تصريحاته الأخيرة التي كشف خلالها عن تفاصيل حياته المادية واستثماراته، إلى جانب آرائه في عدد من زملائه داخل الوسط الفني.

وأوضح كمال أنه يمتلك 5 سيارات، مشيرًا إلى أن أحدث سيارة اقتناها بلغت قيمتها نحو 9 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن أغلاها مرسيدس جي كلاس، وهو ما يعكس استقراره المادي بعد سنوات من العمل.

كما تحدث عن توجهه للاستثمار في العقارات، مؤكداً حرصه على شراء وحدات سكنية في مناطق مختلفة داخل مصر، واحتفاظه بها دون استخدام فعلي، ضمن خطته المستقبلية للاستقرار الأسري.

وانتقد كمال تجربة زميله حمو بيكا في مجال الاستثمار، معتبراً أنها لم تحقق نجاحاً يُذكر، رغم اتجاهه للاستثمار في الذهب.