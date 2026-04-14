تايلور سويفت تتصدر ترشيحات جوائز الموسيقى الأميركية مجدداً

قال منظمو جوائز الموسيقى الأمريكية اليوم، إن تايلور ‌سويفت تتصدر قائمة المرشحين هذا العام بثماني ترشيحات، بما في ذلك الترشح لجائزة فنان للعام، وجائزة أفضل أغنية للعام عن أغنية (ذا فيت أوف أوفيليا)، وجائزة أفضل ألبوم للعام عن ⁠ألبوم (ذا لايف أوف إيه شو جيرل).

وحصلت نجمة البوب الشهيرة، التي فازت بهذه الجوائز أكثر من أي فنان آخر في تاريخ ‌المسابقة، على ست ترشيحات العام الماضي.

وأطلقت سويفت، صاحبة أغنية (باد بلود)، جولة (إيراز تور) في 2023 ‌الأعلى إيرادا في تاريخ الجولات الغنائية. ‌ولعبت سويفت دورا بارزا في تشجيع الفنانين ‌على السعي لامتلاك حقوق ‌أعمالهم بشكل أكبر من خلال خطوتها بإعادة تسجيل ألبوماتها الأولى.

وجاء خلف سويفت ‌مباشرة كل من سابرينا كاربنتر وأوليفيا ⁠دين وسومبر ومورجان وولن، إذ حصل كل منهم على سبع ترشيحات. وتنافس كاربنتر أيضا على جائزة ⁠فنان العام، ⁠في حين نال كل من دين وسومبر أول ترشيحات لهما على الإطلاق، بما في ⁠ذلك فئة أفضل فنان صاعد.

وسيُتاح للجمهور التصويت لاختيار الفائزين، على أن تُعلن النتائج خلال حفل مباشر تقدمه الممثلة والمغنية كوين لطيفة في لاس فيجاس يوم 25 مايو.

‌وسيُبث الحفل مباشرة عبر قنوات سي.بي.إس ومنصة باراماونت.

وحدد منظمو الجوائز الترشيحات استنادا إلى الأداء على قوائم بيلبورد الموسيقية وعدد مرات الاستماع ومبيعات الألبومات والبث الإذاعي ومستوى التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.