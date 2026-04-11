عمل فني يجمع أحمد حلمي ومنى زكي قريباً

كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن وجود مشروع فني جديد يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي استجابة لما وصفه بـ«المطلب الجماهيري» الذي يلاحقهما منذ سنوات.

وأوضح حلمي، في تصريحات إعلامية، أن العمل يجري التحضير له حالياً بمشاركة كاتب سيناريو معروف، دون الإفصاح عن طبيعته سواء كان فيلماً سينمائياً أو عملاً درامياً.

وأشار إلى أن تفاصيل المشروع قد يتم الإعلان عنها خلال فترة قريبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم لعودة الثنائي في عمل مشترك.

ويأتي هذا التعاون المرتقب في وقت تواصل فيه «منى زكي» تحقيق نجاحات لافتة على مستوى السينما والدراما، من خلال أعمال متنوعة أبرزها فيلم «الرحلة 404» ومسلسل «تحت الوصاية».

في المقابل، يسعى أحمد حلمي إلى استعادة حضوره القوي على الساحة السينمائية، بعد فترة من الغياب النسبي، وعدم تحقيق أعماله الأخيرة مثل «خيال مآتة» و«واحد تاني» للنجاح المتوقع جماهيرياً.