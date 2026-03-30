التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد.. رسائل "مطمئنة" من ابنتها لجمهورها

طمأنت مصادر مقرّبة من الفنانة الكويتية حياة الفهد جمهورها بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أنها مستقرة حاليًا وتستجيب للعلاج داخل الكويت، وذلك بعد رحلتها العلاجية الأخيرة إلى لندن التي لم تحقق النتائج المرجوة.

وفي السياق نفسه، نفت سوزان، ابنة الفنانة حياة الفهد، خلال تصريحات إعلامية، الشائعات المتداولة حول تدهور صحة والدتها، مشيرة إلى أن حالتها تشهد استقرارًا نسبيًا تحت إشراف طبي مكثف.

وأوضحت سوزان أن والدتها تخضع حاليًا لمتابعة مستمرة من فريق طبي متخصص داخل أحد المستشفيات الحكومية، موضحة أن التركيز منصب الآن على تحسين المؤشرات الحيوية تدريجيًا وبشكل منتظم.

وحسمت ابنة الفنانة الجدل حول احتمال التدخل الجراحي، مؤكدة أن قرار إجراء أي عملية لن يتم إلا بعد التأكد التام من قدرة جسد والدتها على التحمل، وقالت: "التحسن يسير بوتيرة بطيئة لكنها مطمئنة، والثقة كاملة في توجيهات الأطباء خلال هذه الفترة الحساسة".

ولم تغفل سوزان الجانب النفسي في رحلة العلاج، مشددة على أن الحالة المعنوية تلعب دورًا أساسيًا في استجابة والدتها للشفاء.

وأضافت أن حياة الفهد لم تكن وحيدة خلال هذه المحنة، بل أحاطها زملاء الدرب وأصدقاء المشوار الفني بسياج من الحب والاهتمام، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفق تأكيدها.

وأردفت سوزان: "هذا الدعم المعنوي لم يكن موجّهًا لوالدتي فقط، بل كان سندًا للأسرة بأكملها في هذه الظروف الصعبة"، مشددة على أن مكانة حياة الفهد في قلوب جمهور الخليج والعالم العربي تعتبر الوقود الحقيقي في رحلة تعافيها.