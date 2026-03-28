3 اتهامات تواجه نجل أحمد حسام ميدو

باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها مع نجل أحمد حسام ميدو، على خلفية واقعة ضبطه داخل سيارة بمنطقة التجمع الخامس.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم ثلاث تهم رئيسية، شملت حيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون الحصول على رخصة، إلى جانب إتلاف ممتلكات عامة، وذلك عقب الاشتباه به أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية.

وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

كما حضر أحمد حسام ميدو إلى مقر نيابة القاهرة الجديدة، لمساندة نجله خلال سير التحقيقات، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية استكمال الفحص وجمع الأدلة المتعلقة بالقضية.