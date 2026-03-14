محمد كارتر يعلن عودته إلى شيماء سيف

أثار المنتج الفني المصري محمد كارتر تفاعلًا واسعًا بين متابعيه بعد إعلانه عودة حياته الزوجية مع الفنانة المصرية شيماء سيف، وذلك بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما.

وكشف كارتر عن الخبر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته، وأرفقها برسالة عبّر فيها عن امتنانه لعودة الاستقرار بينهما، مشيرًا إلى أن الله جمع بينهما من جديد بعد تجاوز الخلافات.

وطلب من متابعيه الدعاء لهما بأن يديم الله التفاهم بينهما ويجعلهما سندًا لبعضهما البعض، معبرًا عن أمله في أن تستمر حياتهما معًا بعيدًا عن المشكلات.

من جانبها، علّقت شيماء سيف على منشور زوجها برسالة حملت الكثير من التقدير، مؤكدة أن سنوات العِشرة بينهما كانت مليئة بالمحبة، وأنه ظل دائمًا صديقًا وداعمًا لها، متمنية أن يبارك الله حياتهما ويبعد عنهما أي خلافات.

كما شهد المنشور تفاعل المخرج محمد سامي الذي دعا لهما بالتوفيق وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، ليبادر كارتر بالرد عليه شاكرًا دعمه، ومشيرًا إلى أن له دورًا مهمًا في عودة العلاقة بينهما.

وكانت شيماء سيف قد تحدثت في وقت سابق عن تجربة انفصالها، موضحة أنها مرت بفترة صعبة نفسيًا بعد الطلاق، خاصة مع الشائعات التي انتشرت حول حياتها الشخصية، مؤكدة أن مثل هذه التجارب تترك أثرًا مؤلمًا لا يشعر به إلا من يمر به.