أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدة استقرار حالته وتحسنها خلال الفترة الماضية بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك في بيان نشر عبر الحساب الرسمي للفنان على موقع «إنستغرام»، حيث أوضحت النقابة أن الحالة الصحية للفنان الكبير شهدت تحسنًا ملحوظًا بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها، معربة عن تقديرها لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان على صحته.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يتوجه هاني شاكر خلال الساعات المقبلة إلى فرنسا، من أجل استكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، وذلك وفقًا لتوصيات الأطباء المعالجين.

من جانبها، كشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل سفره للخارج، موضحة أن ما تردد بشأن سفره بسبب فشل علاجه في مصر غير صحيح، مؤكدة أن زوجة الفنان تواصلت معها ونفت هذه الشائعات بشكل قاطع.

وأشارت إلى أن الأطباء في مصر بذلوا جهدًا كبيرًا في علاجه، وأن ما قدموه يُعد إنجازًا طبيًا بالنظر إلى دقة الحالة التي كان يمر بها، معربة عن شكرها لوزير الصحة خالد عبدالغفار وللفريق الطبي الذي أشرف على علاجه.

وأكدت أن قرار السفر إلى الخارج يأتي فقط لاستكمال مرحلة التعافي والنقاهة، بعد التحسن الكبير الذي طرأ على حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.