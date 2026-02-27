مي عز الدين تخضع لجراحة وتدخل العناية المركزة

أعلن أحمد تيمور، زوج الفنانة المصرية مي عز الدين، عن تعرضها لوعكة صحية استدعت تدخلاً جراحيًا، مفاجئًا جمهورها بتفاصيل حالتها عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وأوضح تيمور أن حالتها الصحية تدهورت قبل حلول شهر رمضان بنحو أسبوعين، ما اضطرها لدخول المستشفى منذ عدة أيام، حيث خضعت لعملية جراحية اليوم، مشيرًا إلى أنها تتلقى الرعاية الطبية حاليًا داخل غرفة العناية المركزة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكان آخر ظهور لمي عز الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صور نشرتها برفقة زوجها، احتفالًا بعيد ميلاده، ووجهت له رسالة مؤثرة أعربت فيها عن امتنانها لوجوده إلى جانبها، واصفةً إياه بأنه سندها وعوضها.

مي عز الدين كانت قد تحدثت في وقت سابق خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي عن سبب عدم إقامتها حفل زفاف بعد عقد قرانها، موضحةً أنها فضّلت الاكتفاء بعقد القران بسبب وفاة والدتها، كما أكدت أنها لا تفكر حاليًا في إقامة حفل لاحق، مشيرةً إلى رضاها بالوضع كما هو عليه.