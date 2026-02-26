وفاة الفنان المصري ياسر صادق بعد صراع مع المرض

توفي وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية السابق الفنان والمخرج المسرحي المصري ياسر صادق، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا إرثًا فنيًا وإداريًا كبيرًا وصدمة واسعة بين زملائه وجمهوره ومحبيه.

وكان الراحل قد مرّ بوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة نتيجة إصابته بورم خبيث انتشر في جسده بسرعة، الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث خضع لرعاية طبية دقيقة ومتابعة مستمرة.

وفي الوقت الذي كان يرقد فيه صادق في المستشفى كان يحرص زملاؤه من الوسط الفني وخارجه على زيارته لدعمه والاطمئنان عليه حتى أيامه الأخيرة.

وقبل رحيل ياسر صادق اعتذر عن حضور الدورة الـ17 للمهرجان القومي للمسرح المصري، نظرًا لظروفه الصحية التي لم تعد تسمح بمواصلة جهده الواضح في خدمة المسرح الذي عشقه حتى لحظاته الأخيرة.

وبدأت مسيرة ياسر صادق الفنية منذ سنوات الدراسة، حيث حصد العديد من الجوائز في المسرح الجامعي، وحصل على لقب أول مدير لجامعة القاهرة وأول ممثل للجامعة، ليتدرج بعدها في المناصب القيادية، فشغل منصب مدير عام المسرح الحديث، وصولًا إلى منصب وكيل وزارة الثقافة.

وخلال مسيرته الفنية شارك في أعمال درامية حفرت مكانتها في وجدان المشاهد، منها "ليالي الحلمية"، و"رأفت الهجان"، و"يتربى في عزو"، إلى جانب ظهوره اللافت في الأفلام السينمائية، ودوره الكبير بعد أن تولى رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.