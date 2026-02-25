وفاة شيخ الإذاعيين المصري فهمي عمر عن 98 عاماً

توفي، اليوم، الإذاعي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، عن عمر ناهز 98 عاماً، تاركاً بصمة راسخة في وجدان المستمعين والإعلاميين.

يُعد عمر أحد أعمدة الإذاعة المصرية، وارتبط اسمه بعصرها الذهبي، مسهماً في تطوير العمل الإذاعي وصناعة محتوى متميز.

لُقب بـ"شيخ الإذاعيين" تقديراً لدوره في تأسيس قواعد مهنية راسخة وتخريج أجيال من المذيعين.

ولد في 6 مارس 1928، وبدأ مسيرته المهنية في الإذاعة المصرية، متدرجاً في المناصب حتى تولى رئاستها، وقاد مرحلة مهمة في تاريخها، معززاً دورها كمنصة إعلامية وطنية مؤثرة.

قدم عمر 37 عاماً من العمل الإذاعي، تدرج خلالها في المناصب، وترك بصمة لا تُنسى.

وخلال مسيرته الممتدة لأكثر من 3 عقود، شارك في تقديم وإنتاج برامج إذاعية بارزة، منها "ساعة لقلبك"، الذي لعب دوراً مهماً في اكتشاف ودعم نجوم الكوميديا، وشكّل ملامح الفن الإذاعي المصري.

في أغسطس الماضي، كرّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الراحل تقديراً لعطائه وإسهاماته في خدمة الإعلام المصري، باعتباره رمزاً ساهم في بناء وتطوير الإذاعة الوطنية.

برحيل فهمي عمر، تفقد الإذاعة المصرية قامة إعلامية كبيرة، تركت إرثاً مهنياً وإنسانياً سيظل شاهداً على مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من نصف قرن من العطاء والإبداع.