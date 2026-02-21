وبدأت أزمات مسلسلات رمضان.. «فخر الدلتا» في مرمى الاتهامات

يبدو أن أزمات الأعمال الدرامية الرمضانية بدأت مبكراً، إذ حذفت الشركة المنتجة للمسلسل الكوميدي المصري «فخر الدلتا» اسم أحد مؤلفي العمل من التتر، على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن اتهامات له بالتحرش.

ومسلسل «فخر الدلتا» من بطولة الفنانين أحمد رمزي (الذي انطلق من منصات وسائل التواصل الاجتماعي)، وكمال أبو رية، وانتصار، وخالد زكى، وآخرين.

وقالت أسرة العمل في بيان إنها تابعت باهتمام ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن عضو في فريق الكتابة، مشددة على أنها تتعامل مع مثل هذه الاتهامات بمنتهى الجدية والمسؤولية.

وأضافت أنه تقرر إزالة اسم المذكور من تتر المسلسل بشكل مؤقت، لحين التحقق من صحة ما يتم تداوله، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق، حسبما نقلت تقارير إعلامية مصرية اليوم (السبت).