سمية درويش: لقب «صوت مصر» لا يجب أن يُحتكر لمطربة واحدة

أعربت الفنانة المصرية سمية درويش عن موقفها من إطلاق الفنانة أنغام شركة تحمل اسم "صوت مصر"، مؤكدة أنها لا تؤمن بقصر هذا اللقب على فنانة بعينها، مهما بلغ تاريخها الفني أو حجم نجاحها.

وخلال ظهورها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أوضحت درويش أنها تميل إلى الإنصاف، وترى أن الساحة الغنائية المصرية مليئة بالأصوات المؤثرة التي لا يمكن تجاهلها.

وأشارت إلى أن نجمات مثل شيرين عبدالوهاب وآمال ماهر إلى جانب أنغام، لكل منهن مسيرة فنية وجمهور عريض وتاريخ يستحق الاحترام، مؤكدة أن الألقاب الفنية يجب أن تُقيَّم وفق معايير واضحة تستند إلى الإمكانات الصوتية والتكنيك، لا إلى العاطفة أو المجاملات.

وعن ذوقها الشخصي، كشفت أنها تميل للاستماع إلى آمال ماهر، معتبرة صوتها من الأصوات المتفردة، كما أعربت عن إعجابها بعدد من المطربين الرجال، من بينهم فضل شاكر وبهاء سلطان، إضافة إلى حسين الجسمي وأحمد سعد.

وفيما يتعلق بفكرة تقديم ديو غنائي، أوضحت أنها لا تضع خططًا حاليًا لتعاون فني، لكنها تتمنى يومًا ما الغناء إلى جانب فضل شاكر، تقديرًا لإحساسه وصوته المميز.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن الجمهور هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في منح الألقاب، وأن قيمة الفنان الحقيقية تكمن في أثره وبقائه في وجدان الناس، لا في المسميات.