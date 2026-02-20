وفاة إريك داين نجم مسلسل «غريز أناتومي» عن عمر ناهز 53 عاماً

توفي الممثل الأمريكي إريك دين عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، ليترك جمهورَه حول العالم في صدمة وحزن عميق، بعد أقل من عام على إعلان إصابته بهذا المرض العصبي النادر.

وأعلنت عائلة دين وفاته مساء الخميس، مؤكدة أن رحيله جاء بعد معاناة طويلة مع التصلب الجانبي الضموري، الذي يؤثر على الخلايا العصبية المسؤولة عن التحكم في العضلات.

وكان إريك قد كشف في أبريل الماضي عن تشخيصه بالمرض، متحدثًا بشجاعة عن تحدياته الصحية، ومؤكدًا عزمه على رفع مستوى الوعي بالمرض ودعم البحث العلمي لإيجاد علاج له.

وأفاد بيان رسمي لممثليه أن دين قضى أيامه الأخيرة محاطًا بأصدقائه المقربين وزوجته الممثلة ريبيكا غايهارت، وابنتيه بيلي وجورجيا، اللتين كانتا محور حياته واهتمامه الأكبر.

وجاء في البيان: "خلال رحلته مع مرض ALS، أصبح إريك مناصرًا شغوفًا للتوعية والبحث العلمي، وكان مصممًا على إحداث فرق حقيقي للآخرين الذين يواجهون المعركة نفسها. سيُفتقد كثيرًا وسيظل في الذاكرة دائمًا".

كما طلبت العائلة احترام خصوصيتهم في هذه الفترة الصعبة.

اشتهر إريك دين بدوره كالدكتور مارك سلون في مسلسل Grey’s Anatomy، حيث أبدع في تجسيد شخصية "ماك ستيمي" التي نالت شعبية واسعة واستمرت لعدة مواسم.

كما برز في مسلسل Euphoria على شبكة HBO، حيث قدم شخصية معقدة أظهرت قدراته التمثيلية المتنوعة.

إلى جانب ذلك، شارك دين في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ما رسخ مكانته كأحد أبرز نجوم هوليوود خلال العقدين الأخيرين.

لم يكن إريك دين مجرد نجم على الشاشة، بل ترك أثرًا إنسانيًا ملموسًا من خلال دعمه لقضايا المرضى ونشاطه في نشر الوعي حول مرض ALS.

عبر زملاؤه في الوسط الفني وجمهوره عن حزنهم العميق لرحيله، مستذكرين مسيرته الفنية وشخصيته المحبوبة، مؤكدين أن إرثه سيبقى حاضرًا في ذاكرة الملايين.