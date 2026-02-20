نجاة الفنانة المصرية غادة إبراهيم من حادث سير مروع

نجت الفنانة المصرية غادة إبراهيم بأعجوبة من حادث السير المروّع بالإسكندرية، حيث انفجر الإطار الأمامي لسيارتها ما أدى إلى اصطدامها بمركبتين أخريين.

وكشفت الفنانة غادة إبراهيم عن تعرضها لحادث سير أثناء توجهها إلى الإسكندرية لقضاء الإفطار مع والدتها وعائلتها، مؤكدة أنها شعرت بلحظات اقتراب الموت.

وأوضحت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الإطار الأمامي لسيارتها انفجر فجأة، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة واصطدامها بمركبتين أخريين على الطريق، مشيرة إلى أن الوسائد الهوائية انفتحت بالكامل لحماية حياتها.

وأكدت تعرضها لكدمات زرقاء متفرقة في أنحاء جسدها، واصفة الحادث بالصادم نفسيًا قبل أن يكون مؤلمًا جسديًا، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها من أي إصابات خطيرة.

وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية عبر رسالة على حسابها الرسمي قالت فيها: «قدر الله وما شاء فعل»، معربة عن امتنانها لكل من تواصل للاطمئنان عليها.

يذكر أن غادة إبراهيم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، بطولة رانيا يوسف، تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار، وشارك في العمل عدد من الفنانين بينهم عصام عمر وشيرين ومايان السيد ومحمد ممدوح.