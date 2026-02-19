بعد سنوات من الغياب .. عبلة كامل تعود إلى الشاشة في رمضان

سجلت الفنانة المصرية عبلة كامل عودتها إلى الشاشة بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي.

وأهدت الفنانة جمهورها إطلالتها من خلال بوابة السباق الرمضاني، حيث شاركت في حملة إعلانية ضخمة لصالح إحدى شركات الاتصالات الرائدة في مصر.

وحمل هذا الظهور دلالات تجاوزت الجانب الترويجي، إذ اعتبره المتابعون والنقاد "رسالة طمأنة" مباشرة وموجّهة لكل محبيها في الوطن العربي.

ويأتي هذا الظهور لينهي حالة واسعة من الجدل والقلق التي سادت الشارع الفني مؤخراً، إثر تداول شائعات وأنباء غير مؤكدة حول تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من وعكة شديدة.

وبدت عبلة كامل في الإعلان بحيوية معهودة وملامح مطمئنة، مما شكّل رداً عملياً حاسماً نفى كافة الادعاءات التي طالت صحتها خلال فترة غيابها الماضية.

يذكر أن عبلة كامل تعد من أبرز الوجوه الفنية المصرية التي تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور، وقد أثار ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات تساؤلات مستمرة حول اعتزالها أو وضعها الصحي، وهو ما حسمته إطلالتها الأخيرة التي أعادت لجمهورها بريق "أيقونة الدراما" من جديد.