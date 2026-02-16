الشرطة اليونانية ترجح انتحار منتجة مسلسل "طهران"

عُثر على منتجة مسلسل "طهران" الإسرائيلية دانا إيدن ميتةً في غرفتها بأحد فنادق وسط أثينا، على ما أفادت الشرطة اليونانية الاثنين، مرجّحة أنها قضت انتحاراً.

وقال ناطق باسم الشرطة إن "كل الدلائل تشير إلى أن موتها ناجم عن انتحار"، مشيراً إلى أن العلامات على رقبتها تبدو نتيجة "محاولة انتحار باستخدام سلك الهاتف".

عُثر على جثة المنتجة البالغة 52 عاماً في غرفة كانت تنزل فيها داخل فندق قريب من ساحة سينتاغما في وسط العاصمة اليونانية.

وأضاف الناطق باسم الشرطة: "توجهنا إلى فندقها مساء الأحد قرابة الساعة الثامنة والربع مساء (18:15 بتوقيت غرينتش)، ووجدنا كمية كبيرة من الحبوب على منضدة سريرها".

وأشار إلى أنه "تم طلب تشريح للجثة، ومراجعة كاميرات المراقبة، وكل الدلائل تشير إلى أننا أمام حالة انتحار".

وصلت دانا إيدن إلى أثينا في الرابع من فبراير لتصوير الموسم الرابع من مسلسل الجاسوسية الشهير الذي يُعرض على منصة "أبل تي في". وقالت شركة "دونا وشولا بروداكشنز" للانتاج التي تعمل لديها في بيان "إنها لحظة ألم عميق للعائلة والأصدقاء والزملاء".

وأكدت الشركة أن الشائعات التي تُشير إلى أن وفاتها كانت نتيجة عمل إجرامي أو مرتبطة بجنسيتها "عارية عن الصحة وباطلة". ودعا البيان إلى "احترام كرامة دانا وخصوصية أحبائها".

صُوّرت في أثينا المواسم الثلاثة الأولى من مسلسل "طهران" الذي تدور أحداثه حول تمار رابينيان، وهي عميلة لجهاز الموساد تتسلل إلى العاصمة الإيرانية. وتأجل تصوير الموسم الرابع إثر اندلاع الحرب المدمرة في قطاع غزة.

أصبح مسلسل "طهران" من أكثر الإنتاجات الإسرائيلية انتشاراً على مستوى العالم، وحصل على جائزة إيمي الأميركية لأفضل مسلسل درامي عام 2021.