بيلي إيليش تفوز بجائزة أغنية العام ضمن جوائز غرامي 2026

فازت مغنية البوب الأميركية بيلي إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها "وايلد فلاور" في حفل جوائز غرامي 2026.

كما فازت أوليفيا دين بجائزة أفضل فنانة جديدة في حفل جوائز جرامي 2026، في تتويج لمسيرتها الفنية السريعة التطور من عازفة في شوارع لندن إلى نجمة عالمية لامعة.

وتفوقت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية (26 عاما)، على منافسين من ضمنهم أديسون راي وكاتساي وأليكس واررين في سباق الغرامي لتتوج أفضل مؤدية بين مجموعة من المواهب الصاعدة الجديدة.

وأشادت دين خلال كلمتها على مسرح كريبتو.كوم في لوس أنجلوس بجدتها التي هاجرت من جيانا إلى بريطانيا عندما كانت مراهقة بحثا عن حياة جديدة.

وقالت: "يجب أن أقول إنني هنا كحفيدة لمهاجر.. أنا نتاج الشجاعة وأعتقد أن هؤلاء الناس يستحقون أن يتم الاحتفاء بهم.. نحن لا شيء بدون بعضنا البعض".