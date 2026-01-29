القبض على قاتلة الفنانة هدى شعراوي والكشف عن جنسيتها وتفاصيل عن الجريمة

أعلن قائد الأمن الداخلي في العاصمة السورية دمشق العميد أسامة عاتكة، مساء اليوم، القبض على قاتلة الفنانة هدى شعراوي، كاشفا عن جنسيتها وتفاصيل الجريمة.

وقال العميد عاتكة: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة هدى الشعراوي، وردت معلومات عصر اليوم تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها. وبعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت صباح اليوم نتيجة تعرّض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدّى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي".

وأوضح عاتكة أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة"، مشيرا إلى أنه "على إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة".

وأكد قائد الأمن الداخلي في دمشق استمرار التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء المختص.