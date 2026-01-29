"الداخلية السورية" تصدر بيانا حول مقتل الممثلة هدى شعراوي

أصدرت وزارة الداخلية السورية مساء اليوم، بيانا حول مقتل الممثلة هدى شعراوي داخل منزلها في العاصمة دمشق.

وقالت الداخلية في بيانها: "شهد حيّ باب سريجة في مدينة دمشق، عصر اليوم، حادثة قتل مأساوية، حيث عُثر على المواطنة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها".

وأضاف البيان: "وعقب تلقي البلاغ، باشرت وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية فورا الإجراءات القانونية اللازمة، شملت تطويق موقع الحادث، جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة".