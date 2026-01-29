مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها في دمشق

كشفت وسائل إعلام سورية عن مقتل الفنانة هدى شعراوي داخل منزلها في دمشق عن عمر 87 عامًا، وسط تحقيقات رسمية كشفت تورط خادمتها في الواقعة.

وأكدت الصفحة الرسمية لتلفزيون سورية، مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها في قلب العاصمة دمشق، عن عمر ناهز 87 عامًا، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أن الجريمة وقعت في ظروف غير واضحة حتى الآن.

يذكر أن الفنانة الراحلة شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية وتميزت في أعمال البيئة الشامية.

لكن دورها الأبرز كان في مسلسل "باب الحارة" الشهير، والذي لعبت فيه دور "الداية أم زكي".

كما شاركت في أعمال مثل: أيام شامية، وعيلة 7 نجوم، وقلة ذوق، وكترة غلبة وغيرها.