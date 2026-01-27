نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

أفادت وسائل إعلام مصرية، بنقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بجلطة في المخ.

وتزخر مسيرة المصري سامح الصريطي، بالعديد من الأعمال الفنية، التي تركت أثراً لدى المشاهدين، ومن بينها (ليالي الحلمية، ويتربى في عزو، وأميرة في عابدين، و"هي والمستحيل"، كما شارك بأفلام "خيانة مشروعة"، و"ملاكي إسكندرية"، و"الرهينة" وغيرها من الأعمال المتميزة).