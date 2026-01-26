خابي لام يبيع ردة فعله الساخرة بـ 900 مليون دولار

استطاع صانع المحتوى الشهير "خابي لام" الذي انتشرت مقاطعه الطريفة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خلال فترة الإغلاق العالمية التي أعقبت انتشار فيروس كوفيد-19، من عقد صفقة كبيرة مع إحدى الشركات لبيع حركة يديه ونظراته الساخرة بنحو 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية.

وقدرت تقارير صحفية، الصفقة التي أجراها "لام" مع شركة (Rich Sparkle Holdings) الأميركية، بنحو 950 مليون، والتي ستستحوذ بموجبها على علامته التجارية المتمثلة في حركة يديه ونظراته الساخرة التي جعلته واحداً من أشهر صناع المحتوى حول العالم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وموقع "بيزنيس إنسايدر"، ستمتلك الشركة المدرجة في الولايات المتحدة الأميركية، من خلال شركائها التشغيليين، الحقوق الحصرية للأنشطة التجارية العالمية لشركة "خابي لام" لفترة أولية مدتها 36 شهراً، بالإضافة إلى استخدام صورة "لام" عبر مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعى.