أشرف زكي: عادل إمام بخير وما يُتداول عن تعرضه لأزمة صحية شائعات

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل الفنان عادل إمام إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأكد زكي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وقال: "الزعيم بخير، ويعيش حياته بشكل طبيعي ويقضي وقته مع أحفاده".

وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أخبار تمس الحالة الصحية للفنانين، خاصة الرموز الكبيرة التي تحظى بمحبة جماهيرية واسعة.

وكان الظهور العلني الأخير للفنان عادل إمام في يوليو الماضي حين انتشرت صورة عائلية له من حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام.