الفنان المصري رضا البحراوي ينعى والدته بكلمات مؤثرة

نعى الفنان المصري رضا البحراوي والدته، بكلمات مليئة بالحزن، معبرًا عن عمق الفقد الذي يعيشه، ومطالبًا جمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشر البحراوي رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، عبّر فيها عن ألمه الشديد لفراق والدته، مؤكدًا أن رحيلها ترك جرحًا لا يضاهيه أي وجع، وأن امتلاك الدنيا بأكملها لا يمكن أن يعوضه عن وجودها في حياته. كما دعا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويمنحها الأمن والطمأنينة في دار الحق.

وكتب البحراوي: “لمُ يكن فِراقكِ عليّ هيّن، ولكنه كان أمرًا مقضيًا، لا ألم يُضاهي ألم فقدك ولا ذكرى أبشع من ذكرى رحيلك ولا حُزن يفوق حُزن وفاتكِ، ولو ملكت الدنيا بما فيها لا شيء يعوضني عن وجودك، طبت ِوطاب منامك يا أغلى ما فقد قلبي.. اللهم ارحم أمي رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها فى جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين".

وشهدت محافظة الغربية، مسقط رأس الفنان، مراسم عزاء والدته، حيث استقبل العزاء وسط حالة من الحزن الشديد، وبدت عليه ملامح الانكسار لفقدان والدته بعد صراع مع المرض.