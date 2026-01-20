إحالة قاتل الفنان المصري سعيد مختار للمحاكمة الجنائية

أصدرت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر قرارًا بإحالة المتهم في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية مشاجرة نشبت بين الطرفين في محيط نادي وادي دجلة بمنطقة حدائق أكتوبر.

وقالت محامية الفنان الراحل إن موكلها تعرض لما وصفته بـ«غدر متعمد» أثناء توجهه لرؤية نجله، موضحة أن موعد اللقاء كان محددًا داخل أحد المولات، قبل أن تقوم طليقته بتغييره بشكل مفاجئ وتحضر بصحبة زوجها العرفي، المتهم في الواقعة.

وأكدت المحامية أن ما جرى لم يكن صدفة، معتبرة أن تغيير المكان والموعد تم بشكل مدبر، كما كشفت عن تفاصيل قانونية جديدة تتعلق بالحالة الاجتماعية للفنان، موضحة أن حديث الطلاق المتداول غير دقيق، إذ إن الزوجة ما زالت على ذمته قانونًا، ولم يُفصل بعد في دعوى الخلع التي أقامتها في سبتمبر الماضي.

وأضافت أن زواج الزوجة عرفيًا من المتهم يعد وضعًا غير قانوني في ظل استمرار العلاقة الزوجية رسميًا، مشيرة إلى أن الفنان كان حريصًا على ابنه، حيث استأجر شقة لزوجته مطلع نوفمبر الماضي، وحوّل لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من الحادث لتلبية احتياجات نجلهما.

وأوضحت أن الزوجة كانت تمنع الفنان من رؤية طفله خلال الفترة الأخيرة، وأن حضورها إلى النادي برفقة زوجها العرفي في موعد الرؤية كان السبب المباشر في اندلاع المشاجرة، التي انتهت بطعن الفنان حتى فارق الحياة أمام نادي وادي دجلة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.