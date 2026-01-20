صورة هنا الزاهد وأحمد فهمي تشعل عاصفة من الجدل

أثارت صورة للفنانة المصرية هنا الزاهد، رفقة زوجها السابق الممثل أحمد فهمي، عاصفة من الجدل، بعد تداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي التي ضجت متسائلة حول إنهاء الخلافات بينهما.

وأبدى عدد كبير من المتابعين سعادتهم بما اعتبروه تصالحاً بين الزوجين السابقين، فيما اعتبر البعض أنها مجرد صورة عادية ولا تشير إلى أي تطور في العلاقة بينهما.

وجمعت الصورة التي التقطت على هامش مهرجان "جوي أواردز"، الذي أقيم في الرياض، مجموعة من الفنانين المصريين إلى جانب الزاهد وفهمي، كلاً من جمال العدل، والمخرج رامي إمام، وأحمد خالد صالح، وطارق الجنايني، وإيمان العاصي ومحمد سعد.

وكانت الفنانة هنا الزاهد كانت قد أعلنت انفصالها عن أحمد فهمي، رسمياً من خلال منشور عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، في نوفمبر عام 2024، بعد زواج دام لمدة 4 سنوات.