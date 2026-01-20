وفاة الستايلست المصرية ريهام عاصم

تسبب إعلان وفاة الستايلست ريهام عاصم، بحالة حزن في الوسط الفني، عقب تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزية لأيام.

وذكرت صحف مصرية أن سبب وفاة ريهام عاصم يعود إلى تدهور حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة شديدة استدعت نقلها إلى غرفة العناية المركزة، حيث ظلت تحت الملاحظة الطبية لمدة تقارب أربعة أيام، قبل أن تفارق الحياة.

وقبل يومين من وفاتها، نشرت ريهام عاصم عبر حسابها الشخصي منشورًا ناشدت فيه الجميع الدعاء لها، وكتبت: ادعولي أطلع من العناية المركزة بالله عليكم.

وفي يوم الخميس 15 يناير، شاركت صورة من داخل العناية المركزة، وأرفقتها برقم هاتف والدتها لمن يرغب في زيارتها أو الاطمئنان عليها.

والستايلست ريهام عاصم تُعد من أبرز مصممي ومنسقي الملابس في السينما المصرية والدراما التلفزيونية.

بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم «البيه رومانسي» عام 2009، بطولة محمد إمام وباسم سمرة، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها: "نور عيني" بطولة تامر حسني ومنة شلبي، "بون سواريه" بطولة غادة عبد الرازق، "مراتي وزوجتي"، و"ولاد رزق 2".

كما عملت في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلات مثل "حدوتة منسية"، و"شقة فيصل"، حيث برزت بقدرتها على تصميم شخصيات الأعمال السينمائية والدرامية بدقة واحترافية.

وتمكنت ريهام عاصم من ترك بصمة واضحة في مجال تنسيق الملابس، وأسهمت في نجاح العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد.

وتستقبل أسرة الستايلست ريهام عاصم، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء في فقيدتهم التي رحلت عن عالمنا بعد أربعة أيام من دخولها غرفة العناية المركزة.

ومن المقرر إقامة العزاء في مسجد الحجاز بمنطقة الطالبية.

وكانت والدة الستايلست ريهام عاصم كشفت تفاصيل الأزمة الصحية التي سبقت الوفاة، لمصادر إعلام محلية أن ابنتها تعرضت لسقوط داخل منزلها، ما تسبب في كسر رباعي بالكاحل، أعقبه مضاعفات وآلام في الذراع والرقبة.

وأضافت أن الأسرة توجهت بها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، وسط شكوك بإصابتها بغضروف، إلا أن الأطباء طمأنوهم بعدم وجود غضروف، مشيرة إلى أن ابنتها حصلت على حقنة كورتيزون.

وأردفت: "فجأة بعد خروجنا من المستشفى فقدت الوعي، ونقلناها إلى مستشفى آخر، وتم حجزها في العناية المركزة، وكانت حاسة إنها هتموت، وكانت بتقول لي: أنا هاموت يا ماما".