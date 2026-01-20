أصالة تتفاعل مع الطفلة شام وتعدها بـ"فستان خاص" لحضور حفلها

أشعلت الطفلة السورية "شام" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، وجهت من خلاله عتاب إلى القائمين على مهرجان "جوي أواردز"، الذي جرى تنظيمه أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض، بحضور مشاهير الفن العربي والعالمي.

وقالت الطفلة خلال المقطع الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي: "والله يا أهل السعودية أنا زعلانة كتير.. معقول عازمين كل المشاهير وكل العالم، إلا شام الحمصية العربية.. معقول.. كنت طلعت على المسرح ورقصت... وزغرط لكم".

ولقت كلمات الطفلة شام صدى واسعاً وصل إلى الفنانة أصالة التي وعدت الطفلة بفستان خاص لحضور حفلها في الرياض، حيث قالت عبر حسابها بمنصة إكس: "ومن عندي هدية حلوة.. أحلى فستان تجي فيه الحفلة منفوش أكتر من الفساتين اللي شفتيهم بالمهرجان ومشكوك وحركات ليوم الحركات".