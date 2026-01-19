الأمير هاري يعود إلى المحكمة في مواجهة الصحف البريطانية

وصل الأمير البريطاني هاري، دوق ساسكس، إلى محكمة لندن اليوم الاثنين، لحضور جلسة الاستماع الثالثة والأخيرة ضمن سعيه القانوني لكبح جماح الصحف الشعبية البريطانية.

ويعد هاري، المدعي الرئيسي في قضية تضم شخصيات بارزة تتهم المؤسسة الناشرة لصحيفة "ديلي ميل"، بانتهاك خصوصيتهم من خلال أساليب غير قانونية لجمع المعلومات والتجسس عليهم من أجل نشر عناوين مثيرة.

ويزعم المدّعون السبعة - ومن بينهم إلتون جون والممثلتان إليزابيث هيرلي وسادي فروست - أن شركة "أسوشيتد نيوزبيبرز" استعانت بمحققين خاصين للتنصت على سياراتهم، والوصول إلى سجلاتهم الخاصة، والتنصت على مكالماتهم الهاتفية.

ومن جانبها، نفت المؤسسة الناشرة تلك المزاعم، ووصفتها بأنها غير معقولة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في المحكمة العليا بلندن لتسعة أسابيع، وستشهد عودة هاري إلى منصة الشهود للمرة الثانية منذ أن صنع التاريخ في عام 2023، عندما صار أول فرد بارز ضمن أفراد العائلة المالكة يدلي بشهادته منذ أكثر من قرن.