عمرو أديب يتحدث للمرة الأولى بشأن انفصاله عن لميس الحديدي

تحدث الإعلامي عمرو أديب للمرة الأولى عن واقعة طلاقه من زوجته الإعلامية لميس الحديدي، وذلك على هامش مشاركته في حفل Joy Award، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال أديب رداً على سؤال الإعلامية إنجي علي، بشأن الجدل الذي أثير حول انفصاله عن زوجته، إن حياته الشخصية تعنيه وحده ولاتهم الجمهور في شيء، مؤكداً "حياتي الشخصية خط أحمر".

وانتقد الإعلامي المصري، ما وصفه بـ"هوس" منصات التواصل الاجتماعي بالأخبار الأكثر رواجاً قائلاً: "أصبح لدينا لعنة العداد الخاص باللايك والشير". ولفت إلى أن الصمت في القضايا المصيرية قد يكون أحياناً أفضل من محاولة "إمساك العصا من المنتصف".

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد نشرت في وقت سابق استناداً إلى مصادر مقربة من الزوجين، أنهما انفصلا بعد زواج استمر لأكثر من 25 عاماً، نتيجة رغبة عمرو أديب الزواج للمرة الثانية، وهو ما قوبل بالرفض من زوجته الإعلامية لميس بأن تكون زوجة ثانية.