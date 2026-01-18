وفاة الفنان المصري محمود بشير بعد صراع مع المرض

غيب الموت صباح اليوم الأحد، الفنان محمود بشير عن عمر ناهز 75 عاماً، نتيجة تدهور حالته الصحية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان عضو نقابة المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم، قد أعلن وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض.

ويمتلك الفنان محمود بشير مسيرة فنية حافلة، حيث قام بأداء أدوار مهمة في العديد من الأعمال البارزة، ومن بينها مسلسلات:( لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، عباس الأبيض في اليوم الأسود، أهو ده اللي صار، في يوم وليلة)، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصري.