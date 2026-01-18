محمد رمضان: أحب المغرب لكن طريقة التعامل دفعتني للانسحاب من حفل النهائي

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن أسباب استبعاده من المشاركة في الحفل الغنائي المقرر إقامته ضمن فعاليات نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في المغرب، مؤكداً استياءه من طريقة التعامل التي واجهها.

وأوضح رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنه فوجئ بتأجيل مشاركته الغنائية التي كان من المقرر تقديمها خلال حفل افتتاح البطولة، وذلك على خلفية حملة تساؤلات أُثيرت بشأن مشاركة فنان مصري في بطولة تُقام على الأراضي المغربية، معتبراً أن ما حدث تصرف غير لائق بحقه، لا سيما في ظل عدم تلقيه أي اعتذار رسمي.



وأشار الفنان المصري إلى أنه حاول التواصل مع الجهة المسؤولة دون جدوى، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما جرى لا يؤثر على محبته واحترامه للمغرب، قائلاً: «لا تحملوا دولة كبيرة تصرف فردي»، مشدداً على تقديره الكبير للشعب المغربي، رغم شعوره بالضيق مما حدث.



واختتم رمضان تصريحاته بإعلان انسحابه رسمياً من إحياء حفل نهائي كأس الأمم الإفريقية، مؤكداً أن قراره جاء نتيجة عدم رضاه عن أسلوب التعامل معه.



يُذكر أن محمد رمضان كان قد أعلن في وقت سابق مشاركته في حفل ختام نهائي البطولة، المقرر إقامته اليوم الأحد في العاصمة المغربية الرباط، والذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".