بحفل خاص أقيم في دبي.. الفنان المصري ويجز يفاجئ الجمهور بإعلان زواجه

أعلن الفنان المصري ويجز عن زواجه من استايلست إطلالاته العراقية نور العزاوي، في حفل خاص أقيم في دبي، بعيدًا عن الإعلام والصحافة، وحضرته أسرتهما وأصدقاؤهما المقربون فقط.

وشارك ويجز أول صورة رسمية تجمعه بزوجته بعد إعلان الزواج على إنستغرام، مرتديًا جلبابًا صعيديًا تقليديًا، بينما أطلت نور بالزي العراقي ممسكة باقة من الورود، وأرفق ويجز الصورة بتعليق: "متزوج من حب حياتي"، بإعلان فاجئ الجمهور.

تعمل نور العزاوي كستايليست ومديرة إبداعية، وارتبط اسمها بويجز منذ سنوات حيث تولت تنسيق إطلالاته في مناسبات فنية متعددة. تعرف على إنستغرام باسم "Babylon"، وتهتم بالفنون والموسيقى البصرية، وتسعى لدعم الثقافة وتمكين الشباب في المنطقة العربية.

نشأت نور في دولة الإمارات ووُلدت في بغداد، وتجمع أعمالها بين الهوية والجرأة والاهتمام بالتفاصيل، ما جعلها شخصية مؤثرة في ثقافة الشباب عربيًا.