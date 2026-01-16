عرض سيارة الشعراوي للبيع في مصر

اهتمت منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بإعلان بيع سيارة وزير الأوقاف المصري الراحل محمد متولي الشعراوي.

وقام معرض للسيارات في محافظة المنوفية المصرية بعرض السيارة من طراز مرسيدس بنز 260 موديل 1989، للبيع، ما دفع الباحثين وهواة شراء سيارات المشاهير إلى محاولة الحصول عليها.

وتعد السيارة من الطرازات النادرة جداً في السوق المصرية، وأكد صاحب المعرض أن عدد السيارات من هذا الطراز الذي دخل مصر لم يتجاوز عشر سيارات فقط، وكانت سيارة الشعراوي واحدة منها، وتميزت بمواصفاتها الخاصة التي جعلتها مختلفة عن الطرازات العادية في تلك الفترة، وهو ما زاد من جاذبيتها لدى هواة شراء السيارات الكلاسيكية.

واستطاع الشعراوي تحقيق مكانة كبيرة في القلوب من خلال أسلوبه المبسط، وخواطره الإيمانية التي ارتبطت بها مختلف الأجيال حتى رحيله في 1998 عن عمر ناهز 87 عاماً.