شقيق شيرين يكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية.. ويؤكد: ثلاثة فنانين وقفوا بجانبها

لا يزال الغموض يخيم على مصير الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعدما أشارت وسائل إعلام مصرية، إلى نقلها بسيارة إسعاف إلى منزل مجهول خلال الأيام الماضية، وهو ما أشعل موجة من المطالبات من خلال إعلاميين مصريين، وجماهير شيرين إلى ضرورة الكشف عن حالتها الصحية.



وفي تحديث جديد لحالة الفنانة شيرين، خرج شقيقها محمد عبد الوهاب عن صمته، ليكشف حقيقة مرور شيرين بأزمة صحية ونفسية، أبعدتها عن الأضواء خلال الأشهر الماضية.



وأكد عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، أن 90% من الأخبار المتداولة عن شيرين في وسائل الإعلام غير صحيحة، متهماً البعض بالمتاجرة بشهرة شقيقته من أجل الحصول على تفاعل.



كما نفى وجود ائتلاف من الفنانين لدعم شقيقته، مشيراً إلى أن الفنانة زينة والمطرب أحمد سعد هما فقط من قدما مساعدات حقيقة لها، إلى جانب المغني الشعبي محمود الليثي الذي دعمها بتواجده في منزلها بشكل يومي.

وحول أسباب ابتعاد أسرة شيرين عنها، أوضح أن السبب الحقيقي يعود إلى وجود أشخاص في حياة شقيقته عملت على الوقيعة بين الأسرة الواحدة.



كما أكد صحة نقل شيرين بواسطة سيارة إسعاف، وذلك بعد شكواها للفنانة زينة شعورها بوعكة صحية، فما كان من الأخيرة إلا نقلها إلى المستشفى الجوي القريب، حيث خضعت شيرين لفحص بالمنظار، بعد حقنها بمخدر طبي، جعلها غير قادرة على مغادرة المستشفى بشكل طبيعي، وهو ما استلزم نقلها بسيارة إسعاف إلى المنزل.