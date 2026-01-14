مصاب بورم منتشر في جسمه.. تطورات الحالية الصحية للفنان ياسر صادق

تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري ياسر صادق، وهو يخضع حالياً للرعاية المكثفة بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبي متخصص.

وكشف مصدر مقرب من الفنان، في تصريحات صحفية، أن ياسر صادق يعاني من ورم منتشر في عدة مناطق من جسده، ما تسبب في تدهور حالته بشكل واضح، مؤكداً أنه موجود داخل العناية المركزة، وسط دعوات من أسرته وجمهوره بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

وأفاد المصدر أن الفنان أصيب بوعكة صحية خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى مستشفى في منطقة المهندسين بالقاهرة، حيث حرص عدد من زملائه الفنانين على زيارته وتقديم الدعم النفسي والمعنوي له.

يُعرف ياسر صادق بأنه ممثل ومخرج مسرحي، شارك في تقديم العديد من الأعمال الفنية على مدار السنوات، سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح. وقد حصل على عدة جوائز في المسرح الجامعي، من بينها كونه أول مدير للجامعة وأول ممثل لها، كما شغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز الوطني للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.