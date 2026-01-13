خالد الصاوي: ممدوح شاهين لم يترك لي خياراً.. والمحكمة حجزت على أمواله

كشف الفنان المصري، خالد الصاوي، حصوله على أحكام نهائية ضد المنتج ممدوح شاهين، وذلك بسبب تهربه من دفع مستحقاته عن مسلسلي "الصعلوك"، و"دافنشي".

وأوضح الفنان المصري، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أنه جرى الحجز على أموال المنتج وجميع حساباته البنكية، وذلك بعدما حرر شيكات للصاوي دون رصيد.

وأشار خالد الصاوي، إلى أنه سعى إلى حل الخلاف مع المنتج ممدوح شاهين بالتراضي، إلا أن الأخير لم يترك له خياراً، ورفض السداد، وهو جعله يتقدم بدعوى أخرى طالب فيها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.