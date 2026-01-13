محكمة تُلزم أحمد عز بسداد 30 ألفاً لزينة

ألزمت محكمة مختصة في مصر، اليوم، الفنان أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه للفنانة زينة، وهي أجرة خادم لتوأمها.

وقدم محامي الفنانة زينة، في وقت سابق إلى محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مستندات تشتمل على الأعمال الفنية لأحمد عز إضافة إلى مشاركته في عدد من الإعلانات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أصدرت المحكمة أيضاً حكماً بإلزام أحمد عز بسداد نفقة شهرية لتوأم زينة، حيث خفّضت المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهرياً.