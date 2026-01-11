نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب اختفاء الفنانة شيرين

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، عن سبب اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إن المطربة المصرية ليست حالياً في مزاج جيد للظهور، موضحاً أنه حاول إقناعها بالخروج من منزلها ولكنها رفضت.

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه قام بزيارة الفنانة شيرين، موضحاً أنها مُحاطة بأسرتها، وهي بصحة جيدة.

وتأتي هذه التصريحات عقب تزايد الشكوك بين جمهور النجمة المصرية، حول السبب الحقيقي لاختفائها طوال الفترة الماضية، مرجحين تدهور حالتها الصحية والنفسية، لتنفي شيرين هذه الادعاءات من خلال منشور عبر حسابها بـ "إنستغرام" الشهر الماضي قائلة، إنها "بخير". كما وصفتها بـ"الادعاءات السخيفة" مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد طالب من خلال برنامج "الحكاية" بضرورة كشف حالة الغموض حول عدم ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، واصفاً إياها بأنها "ثروة مصرية وعربية".