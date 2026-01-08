فضل شاكر يمثل أمام المحكمة بسريّة تامة.. وتأجيل جلسة استماع

مثل الفنان اللبناني فضل شاكر اليوم، أمام المحكمة العسكرية الدائمة، لمناقشة أربعة ملفات أمنية سبق أن صدرت فيها أحكام غيابية تراوحت بين 5 و15 سنة أشغال شاقة.

والجلسة التي ترأسها العميد وسيم فياض حضرها ممثل النيابة العامة القاضي نضال الشاعر، إلى جانب وكيلة شاكر المحامية أماتا مبارك.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فقد طلب شاكر ووكيلته أن تُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، فلم يُسمح للإعلاميين أو للمحامين غير الموكلين بحضورها، واستغرقت الجلسة نحو ساعتين ونصف، تم خلالها استجواب شاكر حول الملفات الأربعة.

وأعلنت المحكمة تأجيل الاستماع إلى الشهود، ومن بينهم أحمد الأسير، إلى جلسة ستعقد في 12 شباط المقبل.