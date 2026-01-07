انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد زواج 19 عاماً

انفصلت رسمياً النجمة نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان، بعد زواج استمر لمدة 19 عاماً، بحسب قرار فسخ الجواز الصادر اليوم عن قاضية، بولاية تينيسي الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقدم النجمة العالمية، بطلب للطلاق خلال الشهور الماضية، من زوجها مغني موسيقى الريف، وذلك بعد الاتفاق بينهما على كافة التسويات القانونية بما في ذلك حضانة الأطفال، والذي ينص على أن تكون كيدمان هي الحاضنة الرئيسية للأطفال، مع استمرار إقامة الطرفين في مدينة ناشفيل. بالإضافة إلى عدم مطالبة أي منهما بنفقة زوجية أو نفقة للأطفال، إلى جانب تقسيم شبه متساو للأصول المشتركة.

ويعود السبب الرئيسي للطلاق إلى "خلافات زوجية لا يمكن حلها"، بحسب الطلب المقدم من كيدمان وأوربان البالغان من العمر 58 عاماً، ولديهما ابنتان في سن المراهقة.