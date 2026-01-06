القبض على مطرب شعبي مصري بتهمة مخالفة القيم الأسرية

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مطرب الأغاني الشعبية إسلام كابونجا، في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامه بتقديم بعض الأغاني التي اعتُبرت مخالفة للقيم الأسرية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد قررت، في وقت سابق، إيقاف المطرب الشعبي لمدة ستة أشهر، بسبب نشره مقاطع فيديو وصفتها بأنها غير لائقة.

كما قرر نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، إيقاف تصريح الغناء الخاص به، داعياً إلى شطب عضويته من النقابة بشكل نهائي.