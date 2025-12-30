جورج كلوني وزوجته أمل وطفلاهما يحصلون على الجنسية الفرنسية

أظهرت وثائق رسمية فرنسية أن نجم ‌هوليوود جورج كلوني وزوجته محامية حقوق الإنسان أمل كلوني حصلا، إلى جانب طفليهما، على الجنسية الفرنسية.

وقال كلوني لمحطة آر.⁠تي.إل في وقت سابق من الشهر الجاري إنه من الضروري بالنسبة له ولزوجته ⁠أن يتمكن طفلاهما التوأم ألكسندر وإيلا البالغان من العمر ثماني سنوات من العيش في مكان تتاح لهما فيه فرصة الحياة بشكل طبيعي.

وأضاف كلوني للمحطة في الثاني من ديسمبر "‌هنا، لا يلتقطون ‌صورا ⁠للأطفال. لا يوجد أي مصورين صحفيين متطفلين عند بوابات المدارس. هذا هو الهدف الأهم بالنسبة لنا".

واشترى الزوجان منزلاً في مزرعة بحوالي تسعة ملايين يورو (10.‍59 مليون دولار) في بلدة برينيول جنوب فرنسا في عام 2021.

ووفقاً لوسائل الإعلام الفرنسية فإن المنزل يضم حمام سباحة وملعب تنس.

وذكر "‍لدينا منزل أيضاً في الولايات المتحدة، لكن أكثر مكان نشعر فيه بالسعادة هو هذه المزرعة، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم".