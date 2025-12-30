تامر حسني يوجّه رسالة لمحبيه

وجّه الفنان تامر حسني رسالة مؤثرة إلى محبيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، دعا فيها إلى تقدير قيمة الوقت والعمر، مؤكدًا أن حياة الإنسان ما هي إلا عدد محدود من دقات القلب لا ينبغي إهدارها.

وأوضح تامر حسني أن الله يمنح الإنسان هدية العمر منذ لحظة ميلاده، مشيرًا إلى أن متوسط عمر الإنسان قد يصل إلى 75 أو 80 عامًا، بما يعادل مليارات من دقات القلب، متسائلًا: هل تستحق بعض المواقف أو المشكلات أن نُضيّع من أجلها آلاف الدقات التي لا تعود مرة أخرى؟

وأضاف أن على كل شخص أن يسأل نفسه قبل الانخراط في أي خلاف أو حزن: هل يستحق هذا الأمر أن يستهلك جزءًا من عمري؟ مؤكدًا أن الدقات التي تمر لا يمكن استعادتها، وأن الوعي بهذه الحقيقة كفيل بتغيير طريقة تعامل الإنسان مع الحياة.

وشدّد على أهمية النظر إلى المستقبل وعدم الالتفات إلى الماضي، موضحًا أن من ينظر إلى الخلف لن يستطيع التقدّم إلى الأمام، وقد يتعثر أو يسير في الطريق الخطأ. ودعا جمهوره إلى التركيز على أنفسهم وأهدافهم بدل الانشغال بالآخرين، مشيرًا إلى أن النجاح ينتظر من يسعى إليه بإرادة وتركيز.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن هذه الكلمات موجّهة لكل من يشعر بأنها تمسّه في هذه اللحظة، معتبرًا أن من تصل إليه الرسالة هو في حاجة فعلية إليها كي يتقدّم ويُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياته، بعيدًا عن إهدار الوقت ودقات القلب فيما لا يستحق.