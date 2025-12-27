وفاة المخرج المصري داوود عبدالسيد بعد صراع مع المرض

توفي المخرج المصري الكبير داوود عبدالسيد، اليوم، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، وفق وسائل إعلام مصرية.

ويُعد داوود عبدالسيد من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية، إذ قدّم أعمالًا خالدة تركت بصمة عميقة في الوجدان الفني، من بينها أفلام «الصعاليك»، «البحث عن سيد مرزوق»، «الكيت كات»، «أرض الأحلام»، «أرض الخوف»، «مواطن ومخبر وحرامي»، «سارق الفرح»، «رسائل البحر» و«قدرات غير عادية»، حيث جمع في كثير منها بين التأليف والإخراج.

ولم تُعلن الأسرة أو الجهات المعنية تفاصيل تشييع الجثمان أو موعد تلقي العزاء.