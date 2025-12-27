الفنان المصري محمد خميس يحتفل بزفافه بإطلالة صعيدية

احتفل الفنان المصري محمد خميس مساء أمس بزفافه وسط أجواء عائلية وبحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، حيث اختار أن يكسر القالب التقليدي لإطلالة العريس، مبتعدًا عن بذلة الزفاف السوداء المعتادة.

وظهر خميس في بداية الحفل مرتديًا الجلباب الصعيدي، ممسكًا بباقة من الورود.

وفي النصف الثاني من الحفل، غيّر محمد خميس إطلالته إلى مظهر أكثر كلاسيكية وعصرية، حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص أسود، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أصدقائه والحضور.

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع نشاط فني ملحوظ للفنان محمد خميس، إذ كان آخر أعماله المشاركة في مسلسل «الشرنقة» إلى جانب أحمد داود، كما عُرض له في رمضان الماضي مسلسلا «سيد الناس» مع عمرو سعد و«جودر 2» بطولة ياسر جلال.

ومن المقرر أن يشارك خميس في مسلسل «الكنج» المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، والذي يجمعه بالفنان محمد إمام وميرنا جميل.

وشارك محمد خميس في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من بينها أفلام «ميكروفون»، «فاصل ونعود»، «عسل أسود» و«100 مبروك»، إلى جانب مسلسلات «حق عرب»، «رشيد»، «شاهد عيان» و«تفاحة آدم».